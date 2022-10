Douglas Kirkland è morto: il fotografo di Marilyn Monroe aveva 88 anni

Douglas Kirkland è morto nella serata del 2 ottobre nella sua casa di Los Angeles (dove viveva con la moglie Francois) all'età di 88 anni. Noto per essere il fotografo delle star, ma ancor più per essere riuscito a rendere ancora più iconica ed ineguagliabile Marilyn Monroe, immortalata nei suoi tanti scatti che assurgono a vere e proprie opere d'arte. Sua è lo scatto della diva di Hollywood con indosso solo il lenzuolo di seta bianco per la rivista Look Magazine.