Salt Bae apre un ristorante Nusr-et a Milano

Salt Bae ha annunciato l'apertura di un nuovo ristorante Nusr-et a Milano. L'occasione per confermare il suo sbarco in Italia è stata una domanda posta dall'account Instagram @milanohafame i cui gestori, trovatisi nel suo ristorante di Mykonos, hanno immortalato l'imprenditore nel suo consueto gesto per insaporire la carne. "Quando arrivi a Milano?", gli hanno chiesto."L'anno prossimo", ha risposto il diretto interessato. Ancora top secret la location così come la data d'inaugurazione.

Chi è Nusret Gokce

Di origine curda, tutti lo conoscono come Salt Bae. I video girati nei suoi ristoranti in giro per il mondo (tra cui a Dubai, Londra, Istanbul e Las Vegas) sono diventati virali sui social. Il prezzo della cena (coroeografia compresa) non è tra i più economici. Il suo piatto più esclusivo si chiama Golden Giant Tomahawk, una bistecca xxl con una foglia d'oro che viene venduta per 1.450 sterline, circa 1.670 euro.