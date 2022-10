Covid, i positivi sono 58.885: il tasso raggiunge il 20,1%

Nelle scorse ore il ministero della Salute ha fornito gli ultimi dati riguardani la situazione Covid in Italia. Al 4 ottobre il tasso di positività è cresciuto arrivando al 20,1% . Cresce il numero dei nuovi contagiati è di 58.885 , mentre nella giornata precedente erano 13.316. Anche le vittime sono aumentate: ne sono state registrate 60 contro i 47 del giorno precedente. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 293.096 rispetto ai 85.693 del 3 ottobre.

Il Covid in Italia: i dati

Il totale dei casi rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 22.602.840. Si registra un lievo aumento dei pazienti in Terapia Intensiva, che da 140 sono arrivati a 155, mentre le persone ricoverate nei reparti ordinari sono invece 4.814 (ieri erano 4.520), cioè 294 in più. Gli attualmente positivi sono 491.811. I dimessi e i guariti sono 21.933.772 , mentre il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è di 177.257.