Il gigolò Roy: "Vi spiego quanto guadagno al mese e chi sono le mie clienti"

In una lunga intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano il gigolò Roy ha svelato alcuni segreti del suo lavoro. "All’80% le mie clienti sono donne sposate trascurate dal marito, che desiderano esperienze erotiche che non condividono in casa. Sono benestanti e spesso anche belle . Ma hanno bisogno di discrezione, non vogliono rovinare il loro matrimonio. - ha spiegato l'uomo - Poi ci sono le vedove , che con me sentono di non tradire la memoria del marito defunto. Le single rappresentano una piccola parte . E sono quelle che hanno paura di relazioni con uomini sbagliati, appiccicosi, problematici. O gente che sparisce dopo il primo incontro sessuale".

Ci sono anche le clienti fidate

"Ho clienti fidate da anni, alcune da decenni. Che vedo ogni due settimane o anche solo una volta all’anno. Ormai con loro ci sono appuntamenti quasi fissi. Le nuove clienti invece arrivano tramite social, il mio sito o le mie due agenzie. - ha aggiunto Roy il gigolò - A volte è meglio uscire prima a cena, altre volte andare diretti al punto senza preamboli. In gran parte pagano per uno scambio sessuale, ma c’è anche chi lo considera un effetto collaterale. Ho avuto una cliente di 82 anni, una poetessa celebre, che mi chiamava solo per andare con lei a pranzo. Le chiesi mille euro e me ne diede il doppio".

Quanto guadagna ogni mese

Il guadagno mensile di Roy è piuttosto elevato: dai 10 ai 15mila euro netti. Il diretto interessato ha fatto sapere: "È un importo che deriva sia dal mio lavoro di gigolo sia dalle mie due agenzie sul web. Pago anche le tasse. Per prestazione occasionale come professionista individuale e come agente pubblicitario. Mi sono messo in regola dopo alcuni controlli fiscali e dopo aver capito, finalmente, come inquadrare il mio mestiere dal punto di vista burocratico".