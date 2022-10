Chiara Ferragni e Fedez, la foto ad alto tasso erotico infiamma i social

Chiara Ferragni e Fedez continuano a far parlare, stavolta per uno scatto ad alto tasso erotico che l'imprenditrice digitale ha pubblicato nelle scorse ore sul suo account ufficiale Instagram. Nell'immagine si vede l'influencer sdraiata sul letto senza veli mentre Fedez le sta sopra. Insomma uno scatto che ritrae un momento d'intimità della coppia, a commento del quale si legge: "Safe place" (luogo sicuro). Nel giro di poco il post ha registrato tante reazioni, tra cui anche quelle in cui si legge che i Ferragnez pare abbiano iniziato a pensare seriamente ad avere il terzo figlio, dopo Leone e Vittoria.