Lokita, guarda in esclusiva il video di ROUND #1: "Ho unito l'MMA alla musica"

MILANO – Quando l'MMA incontra la musica l'adrenalina è garantita. E' questa l'essenza di “ROUND #1”, il nuovo format ideato da Lokita, giovane promessa del rap game italiano tutto al femminile, che ha creato un progetto in cui unisce il talento musicale alla passione per l’MMA, disciplina sportiva che pratica da molti anni e che ha significativamente inciso sulla sua esperienza artistica e personale.

Il format è un vero e proprio esercizio di stile, una finestra sul percorso che l’ha spinta oltre le sue ferite e un posto in prima fila dalla prospettiva di una delle sue passioni: “ROUND #1” è il primo freestyle sul ring in cui Lokita svela di volta in volta la sua storia e si racconta in maniera intima e senza filtri.

Con sonorità dirette e aggressive, in questo primo episodio l’artista ci racconta della sua infanzia e di come ha superato i suoi demoni anche grazie alla scoperta dell’MMA, diventato sin da subito una passione così forte da segnare il suo percorso come donna e come rapper.

Lasciandosi andare ad un inedito storytelling, Lokita condivide alcuni degli elementi più importanti del suo vissuto, raccontando anche della nascita della sua collaborazione con Drillionaire (producer creatore di strumentali brillanti e beat potenti per i più importanti esponenti della scena urban in Italia, come Sfera Ebbasta, Lazza, Dregfold, Rkomi e Paky, tra gli altri), ma suscitando ulteriore curiosità nei confronti di ciò che c’è ancora da svelare.

Guarda in esclusiva il video di Lokita

Lokita ci ha raccontato da dove nasce la sua passione per l'MMA e cosa l'ha spinta a realizzare questa commistione di generi: "Cercavo un'attività fisica che fosse facile da conciliare col lavoro che facevo alcuni anni fa, che mi appassionasse e che possibilmente fosse anche efficace nello sciogliere la tensione: la palestra vicino casa mia aveva il corso di MMA e ho voluto provare. Al mio primo allenamento l'insegnante mi spremette fino all'ultima goccia, per mostrare a me a cosa stessi andando incontro e per verificare lui se fossi resistente abbastanza da tornare, cosa che ovviamente feci. Sul tatami ho imparato tanto, sono cresciuta a livello personale ed ho trovato equilibrio in tanti aspetti del mio carattere, oltre ad aver trovato un modo molto spontaneo di restare in forma conducendo una vita sana ed attiva".

2) Sempre parlando di MMA, c’è qualcosa che associa questo sport (o lo sport in generale) alla tua musica o comunque alla musica in generale?

Lo sport è per tutti, nelle sue varie declinazioni, come lo è la musica: un genere può piacere più di un altro, puoi essere un professionista, un principiante, o preferire essere uno spettatore, le alternative sono così varie da soddisfare tutti. Per quanto riguarda me invece, accomuno le due cose avendo nei loro confronti lo stesso approccio: l'impulsività. Che sia davanti ad un sacco o ad un microfono, mi concentro su quello che sto provando in quel momento per tirarlo fuori, come viene, e magari prendere coscienza di quanto quel sentimento fosse più forte di quanto mi aspettassi.

3) C’è un atleta della MMA con cui sogni di allenarti un giorno?

Direi Charles Oliveira. Oltre a combattere come un vero artista, la sua storia è emblema di quanto nessuna limitazione possa essere definitiva, e che la fame di riscatto possa portarti ovunque. Mi farei dare qualche consiglio pratico di lotta, per poi chiedergli come riesca a mantenere l'equilibrio tra la sua filantropica empatia fuori dalla gabbia e la ferocia che gli si legge negli occhi dentro la gabbia.