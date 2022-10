Dybala, la fidanzata Oriana regala 12mila euro: ecco a cosa ha rinunciato

Oriana Sabatini dal cuore grande. La fidanzata di Paulo Dybala ha deciso di rinunciare al videoclip della sua nuova canzone, intitolata Sola, in modo da destinare quel budget a delle associazioni benefiche. Un gruzzoletto da un milione e ottocentomila pesos argentini, all'incirca 12mila euro, che la cantante e attrice ha scelto di utilizzare per aiutare alcune associazioni, tra cui una a sostegno degli animali. A dare l'annuncio la diretta interessata in alcune interviste in Argentina, dove è tornata per presentare il suo nuovo lavoro discografico. La Sabatini è una cantante molto seguita e apprezzata nel suo Paese mentre in Italia è conosciuta principalmente per la sua love story con la Joya che dura ormai da 5 anni.