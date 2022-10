Belen lavora, Stefano De Martino baby sitter per Luna: le parole sulla bambina

Stefano De Martino sempre più coinvolto nella vita di Luna Marì, la figlia che la moglie Belen Rodriguez ha avuto nell'estate 2021 dall'ex compagno Antonino Spinalbese. In questi giorni la soubrette è partita per la Toscana, per realizzare uno shooting fotografico per un nuovo brand. Ha così lasciato il figlio di nove anni Santiago e la sua secondogenita al marito ritrovato. L'ex compagno Antonino è invece rinchiuso al Grande Fratello Vip. De Martino, come mostrano alcune storie su Instagram, si è rivelato un baby sitter attento e premuroso.