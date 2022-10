Flavia Vento torna a parlare degli Ufo: "Non mi abbandonano mai"

Flavia Vento avrebbe avvistato un altro Ufo. La soubrette ha pubblicato su Twitter un filmato in cui si vede un led lampeggiante provenire dal cielo. “Eccoli! Sono gli Ufo. Sono qui! Non mi abbandonano mai” - ha affermato - "Secondo avvistamento Ufo". In un precedente tweet la Vento aveva affermato: “Erano le 6.30 di mattina, guardavo la costellazione di Orione ed è passato in mezzo alla cintura e ha lampeggiato. Evviva, segnaliiiiiiii”. Un messaggio che ha scatenato l'ilarità di molti utenti, che non hanno creduto alle parole di Flavia, che di recente ha ricevuto il Tapiro d'oro da Striscia la notizia per via della sua presunta liaison con Francesco Totti risalente a circa venti anni fa.