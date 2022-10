A Gallipoli il “Gozzo International Festival”. E c'è la novità del Palio Remiero

Con la grande novità del Palio Remiero, parte l’ottava edizione del Gozzo International Festival, in programma a Gallipoli da giovedì 13 a domenica 16 ottobre, organizzato dal Circolo Velico Ecoresort Le Sirenè e Caroli Hotels. L’evento celebra il Gozzo ed è dedicato alle Lance a Remi, alla Vela e al Motore purchè di costruzione tradizionale rigorosamente in legno. Il Gozzo rappresenta il minimo comune denominatore tra tutti i Paesi del Mediterraneo ed è storicamente presente in ogni nazione costiera conservando le stesse caratteristiche tradizionali di costruzione e livrea con colori propri di ciascuna marineria. Numerosi gli equipaggi partecipanti.

Al centro dell’evento, dunque, il Gozzo, la sua storia, la sua tradizione ma anche enogastronomia, arte e cultura. Per non vedere i saperi andare dispersi, uomini di mare, maestri d’ascia, marinai e pescatori sono chiamati a dar voce alle loro esperienze, a coinvolgere i giovani a unirsi per mantenere viva la tradizione della Vela Latina. Gallipoli diventa così un luogo di incontro e confronto tra le diverse marinerie d’Europa e d’Italia, ma anche cornice perfetta per tutti i momenti dell’evento, dalle visite culturali agli happy hour, dalle regate al puro intrattenimento: “Il mare unisce ciò che la terra divide.”

La base nautica sarà al Seno del Canneto nel porto di Gallipoli dove si terranno le operazioni di varo, alaggio e ormeggio delle barche. Evento nell’evento sarà, come detto, il Palio Remiero delle Marinerie Tradizionali di Puglia con il gozzo tipico (2 vogatori a barca, voga in piedi) sabato 15 nel Seno del Canneto con la presenza delle marinerie di Monopoli, Molfetta, Polignano, Taranto, Tricase Porto, Gallipoli, Giovinazzo e Mola di Bari. In cantiere anche la presenza di due baleniere 10 remi.

Sarà presente la yole italiana Eletta con Ferruccio Nicotra, presidente dell’Associazione Aura Loci. Eletta è stata realizzata rispettando scrupolosamente i disegni che Nicotra si era procurato in Canada: per alcuni particolari costruttivi si è utilizzato un tipico legno mediterraneo, come l’ulivo, mentre alla chiglia è stata applicata una sottile striscia metallica, utile quando viene alata sulle ciottolose spiagge della Calabria. In un’ottica di sostenibilità e tutela del territorio, in collaborazione con l’Associazione Paolo Pinto, sarà in scena anche “Gallipoli Fondali Puliti”, con una pulizia dei fondali e della banchina antistante il Rivellino. Il Gozzo International Festival è l’occasione giusta per lasciarsi affascinare dalle antiche arti della navigazione tradizionale e dagli altri piacevoli momenti dell’evento tra cui mostre fotografiche, esibizioni di arte marinaresca, degustazioni di pescato e performance artistiche.