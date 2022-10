Russell Crowe e l'amore per Roma: sarà ambasciatore della Capitale nel mondo!

Russell Crowe non ha mai nascosto il suo amore per Roma. L'attore, che è ritornato nella Capitale per la chiusura delle riprese di "The Pope's Exorcist" (L'Esorcista del Papa) e per la presentazione del thriller "Poker face" da lui stesso diretto e interpretato insieme a Liam Hemsworth, ha infatti pubblicato un video sui social, raccontando la sua esperienza e scrivendo: "La città eterna del mio cuore". Il protagonista de "Il Gladiatore", il film di Ridley Scott che lo ha reso una star, è stato ripreso per le strade della capitale, nei pressi di piazza Fontanella Borghese, a bordo di una Vespa brandizzata Ferrari durante le riprese del suo ultimo film.