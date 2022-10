L'Agenzia Spaziale Europea prevede la fine del Sole

ROMA - Il Sole ha 4.570 milioni di anni. È in una confortevole età di mezzo, e vive in maniera stabile, come una stella. Ma non sarà sempre così. Il Sole morirà e quando lo farà, morirà anche la Terra. Quando l'idrogeno si esaurirà nel suo nucleo, inizieranno i cambiamenti nel processo di fusione; a quel punto, il Sole si gonfierà fino a "esplodere" in una stella gigante rossa, abbassando in questo processo la sua temperatura superficiale.