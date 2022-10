Ryanair sfotte Easyjet sui posti a bordo: la risposta è virale

Ryanair ha risposto ad una provocazione di un viaggiatore prendendo così in giro i colleghi di Easyjet. Tutto è partito da una foto pubblicata dall'utente Joe Zas, in cui si vede che a bordo di un aereo della compagnia inglese è stato lasciato molto spazio dopo l'ultima fila di sedili. "Sbagliato da parte di Easyjet", ha scritto il viaggiatore taggando così Ryanair e aggiungendo: "Ryanair si adatterebbe facilmente ad altre due file in quello spazio".

La risposta di Ryanair

Gli irlandesi hanno così ripostato l'immagine sul proprio account aggiungendo la didascalia: "O 9 persone in piedi". Tanti i commenti a seguire da parte di altri passeggeri, c'è chi ha condiviso l'emoticon della risata, piuttosto divertito dalla risposta autoironica, e chi invece ne ha approfittato per bacchettare Ryanair, che spesso viene criticata per la sua policy: "Altre due file e nove persone in piedi, senza gabinetto ovviamente".