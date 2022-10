Icardi al veleno: "Wanda Nara è diventata uno zimbello”

ISTANBUL (Turchia) - Continua la battaglia tra Mauro Icardi e Wanda Nara dopo l’annuncio della separazione fatto dall’argentina poche settimane fa. L’ex attaccante dell’Inter - in una diretta Instagram - è tornato a parlare di quella che a tutti gli effetti è ormai la sua ex moglie. "La conosco più di chiunque altro - ha dichiarato l’attaccante del Galatasaray - l’ho sempre difesa, ma siamo arrivati a un punto in cui ormai è indifendibile. È diventata lo zimbello del mondo intero”.