Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli, pace finta? La frase a Ballando che lascia dubbi

Dopo una settimana di polemiche e chiarimenti, con tanto di scuse in diretta telefonica tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli, a Ballando con le stelle si è registrata una nuova puntata della diatriba tra la cantante (che partecipa al programma ballando con Samuel Peron) e la giornalista. Iva e Samuel hanno ballato sulle note di un brano di Achille Lauro. Al termine dell' esibizione i giurati hanno promosso la coppia: "Iva dà grande vitalità, Samuel non l'ho mai visto così. Diciamo che è andato bene e dai un bel messaggio. Lasciamo perdere quello che è successo la settimana scorsa, siamo su Rai1 che non si possono dire certe cose", ha detto Carolyn Smith.