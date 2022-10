Lo sfogo di Selvaggia Lucarelli: "Mio padre anziano insultato da un tassista"

Selvaggia Lucarelli continua a far parlare di se. Dopo il battibecco in tv con Iva Zanicchi e il chiarimento durante l'ultima puntata di Ballando con le Stelle, la giornalista ha raccontato sul suo profilo Instagram una disavventura capitata al padre di 88 anni. L'uomo sarebbe stato insultato da un tassista che non apprezzava il comportamento della figlia.