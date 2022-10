Wanda Nara svela tutto sul bacio con L-Gante: frecciata social a Icardi

Sta facendo discutere parecchio la presunta relazione tra Wanda Nara e L-Gante. In rete è apparsa una foto in cui l'ormai ex moglie di Mauro Icardi bacia il giovane cantante. Su Twitter Wanda ha voluto fare delle precisazioni, non risparmiando una frecciatina al calciatore. "Non stavo dando nessun bacio in quella foto ma è vero che mi trovavo in quel posto", ha spiegato per poi aggiungere: "Di solito vado dove sono felice senza curarmi del giudizio degli altri. Quella notte ero molto più felice di quelli che stanno in Europa". L'immagine è stata scattata durante un'uscita tra Wanda, il rapper e altre sei persone. Il gruppo ha fatto festa in un club e molti presenti hanno visto la nuova coppia lasciarsi andare a coccole e carezze.