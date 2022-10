Al Bano mostra in tv la sua bolletta dell'elettricità: "È assurdo"

Al Bano ha mostrato a Cartabianca, il programma di Rai Tre condotto da Bianca Berlinguer, la sua bolletta dell'energia elettrica e ha denunciato l'aumento dei costi. "Da gennaio ad agosto 2021 - ha affermato l'artista facendo riferimento presumibilmente ai costi legati alla sua tenuta in Puglia- 127.492 euro. Da gennaio ad agosto 2022, 385.605 euro, il 202% di rincaro. Questa è un’emergenza, al di là di quello che sto leggendo per me, per tutti gli italiani, questo sbalzo mi sembra incredibile. È assurdo". Carrisi ha aggiunto: "Di base sono d'accordo sull'idea del reddito di cittadinanza, ma un po' di danni sono stati fatti. L'idea è buona, aiutiamo chi ha bisogno: ma stiamo attenti a non svaccare...".