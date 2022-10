Bill Gates, Elon Musk e Jeff Bezos: 5 abitudini condivise dai tre ricconi

L'autore Tom Corley ha pubblicato una sua ricerca sulle abitudini di vita delle persone ricche. "The Daily Habits of Success of Rich People", contiene i risultati di un intervista a 223 ricchi proprietari, di cui sono stati ben analizzati i modelli di comportamento. Tramite questa ricerca l'autore è riuscito a risalire ad alcune abitudini che sono simili in tutte le persone intervistate e anche nei ricchi più famosi, come Bill Gates, Elon Musk e Jeff Bezos.