Il fungo di Jovanotti, è giallo social: “È pericoloso”

Jovanotti va pazzo per i funghi. Un passione che il cantante non ha mai nascosto e di recente ne ha parlato su Tik Tok. "Ho letto un libro interessante sui funghi, di cui non ricordo il nome, che racconta la forza e l'importanza nell'ecosistema di questa specie. Sono tantissime", ha raccontato l'artista mostrando un Ovolo che però ha confuso per Gallinaccio. Il filmato è finito su Twitter, dove qualcuno ha sollevato delle critiche per le affermazioni di Lorenzo Cherubini.