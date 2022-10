Putin e l’attacco nucleare: la terrificante simulazione, milioni di morti

Cresce sempre più la tensione per la guerra in Ucraina. Di recente è stata fatta la simulazione di un attacco nucleare russo in grado di uccidere ben 34 milioni di persone nel giro di cinque ore. È stata sviluppata dai ricercatori dell'Università di Princeton. L'attacco lascerebbe altri 55,9 milioni di feriti, cifre che non includono le successive morti per ricadute radioattive nucleari e altri effetti.