Inferno a Gubbio, il pranzo di pesce finisce male: "Scene mai viste"

Attimi di terrore a Gubbio: un pranzo di pesce tra amici è diventato un inferno nel giro di poche ore. Tutto è accaduto domenica 16 ottobre: quaranta membri di una società di pesca sportiva si sono dati appuntamento in un ristorante del centro per mangiare i tonni che avevano pescato. Dopo averlo consumato, tra l’altro – secondo quanto riferiscono i media locali – pure crudo (e non abbattuto), tutti hanno iniziato a sentirsi male, tra attacchi di dissenteria acuta e vomito. Così per il gruppo è iniziato l’incubo: chi scappava in bagno, chi invece correva a vomitare fuori dal locale. Necessario l'intervento di alcune ambulanze per soccorrere i presenti, alcuni dei quali ricoverati in ospedale in codice verde.