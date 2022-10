Il matrimonio di Tamberi sbarca in tv: dove e quando

Gianmarco Tamberi e la neo moglie Chiara Bontempi saranno protagonisti della nuova puntata di Verissimo, in onda su Canale 5. Domenica 23 ottobre, nel salotto di Silvia Toffanin, la coppia parlerà del loro rapporto e vedrà per la prima volta le immagini più emozionanti del matrimonio celebrato lo scorso settembre. Tamberi si è sposato a Pesaro: ha detto 'sì', con rito civile, nella bellissima Villa Imperiale. Tra i numerosi ospiti all'evento: Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Bebe Vio, il presidente del CONI Giovanni Malagò, il presidente della Fidal Stefano Mei, il vice-presidente della Regione Marche Mirco Carloni, e Bjoern Golden (CEO Puma). L'appuntamento in tv è a partire dalle 16.30.