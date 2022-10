Wanda Nara e Icardi, la rottura è tutta una finta? C’è un’indiscrezione clamorosa

Wanda Nara e la mossa che sancisce l'addio a Icardi. Lui però...

Su Instagram Wanda si è affrettata a cancellare le foto insieme all’(ex) marito. Lei ora è in Sudamerica per motivi di lavoro e si fa immortalare con il rapper L-Gante con il quale ha girato un videoclip molto spinto. Icardi invece è in Turchia per concentrarsi (o almeno questo è l’intento) sulla sua avventura al Galatasaray. L’addio a Wanda però è tutt’altro che chiarito. Ed è qui che arriva la risposta al tweet della moglie che metteva la parola fine alla love story: “Siamo separati come quando sono stato in Argentina qualche giorno fa? Ok, allora ci metto la firma visto che siamo stati benissimo”, ha scritto l’attaccante. Un messaggio destinato a far discutere.