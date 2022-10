Wanda Nara e L-Gante allo scoperto: la reazione di Icardi con un messaggio privato

Wanda Nara e Mauro Icardi, sono sempre loro al centro del gossip e dei dibattiti social. La separazione è diventata un vero e proprio caso, con lei che conferma la rottura e lui che invece ammette il contrario. Intanto però Wanda ha appena girato una videoclip con il rapper L-Gante, in cui non sono mancate scene di intimità a letto insieme e sguardi romantici (la cazone si chiama proprio "El último romántico"). E durante le riprese la showgirl argentina e il rapper hanno parlato del loro rapporto: "A parte il fatto che è per lavoro, ci è piaciuto registrare insieme", ha detto L-Gante. "Ci siamo diveriti", ha aggiunto Wanda.