Wanda Nara e L-Gante escono allo scoperto: la frase dell’ex di Icardi

Wanda Nara e L-Gante non si nascondono più e dopo aver girato insieme il videoclip "El ultimo romantico", che sta riscuotendo molto successo su YouTube, si sono lasciati andare ad alcune confessioni: i due stanno bene insieme, sono innamorati e il sentimento sembra essere sfociato oltre il regolare rapporto professionale. In tutto ciò, Icardi pare si sia fatto sotto e abbia scritto un messaggio privato su Instagram al rapper argentino. Ma ora spunta un'altra frase del calciatore: "La verità è che non sono disposto a continuare ad aiutarla e a difendere l’indifendibile", ha detto dopo l’uscita delle prime foto di Wanda e L-Gante scattate a letto. Intanto Nara è tornato a Istanbul, dove Icardi gioca con il Galatasaray, ma dalle sue stories non c'è traccia di Mauro.