Rivelazione curiosa sui social da parte di Enrico Mentana. Il giornalista e conduttore televisivo di LA7 ha infatti postato una foto del suo cane insieme a lui durante la diretta di uno dei suoi programmi con la scritta: "Cino-tv". Il post su Instagram ha attirato tanti utenti, incuriositi dalla presenza dei suoi animali in studio. Poco prima infatti il giornalista aveva postato una foto, sempre in studio, con al guinzaglio tutti e due i suoi cani: "Quello che la tv non vi mostra", scrive.