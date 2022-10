La denuncia del prete influencer: "Fedez mi ha bullizzato"

" Fedez ? Sono adulto e ho le spalle larghe ma, se dobbiamo dare un nome a tutta questa vicenda, è bullismo". È la pesante accusa di Don Alberto Ravagnani , conosciuto sui social come il prete influencer , in un'intervista a Dagospia. L'episodio è successo durante la puntata 100 del podcast di Fedez Muschio Selvaggio, dove il rapper è l'ospite, lo youtuber Il Masseo, hanno insultato pesantemente il prete, che sarebbe dovuto essere ospite al podcast.

"Fedez mi ha insultato davanti a centinaia di persone"

"Fedez mi ha bloccato sui social. Non ho modo di contattarlo - prosegue -. Fedez mi invitò già mesi fa a partecipare al suo podcast Muschio selvaggio. Mi ha posto delle domande e ne è nata una discussione a tratti animata ma molto bella: ero davvero contento. Tempo dopo, scopro che mi ha bloccato su Instagram, dal mio punto di vista senza motivo. Lui sostiene che l'avessi "asciugato" sommergendolo di messaggi, in realtà avevo solo risposto, una volta, a una sua storia". Poi conclude: "Insultarmi a distanza, mettendomi in ridicolo davanti alle centinaia di persone che seguono il podcast, senza darmi la possibilità di ribattere è bullismo. Lo ha fatto Fedez ma anche Il Masseo che, tra l'altro, forse è quello che ha avuto parole meno gentili nei miei confronti".