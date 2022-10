Ambra Angiolini, frecciata ad Allegri: "Amica con gli ex? Con quello..."

Ambra Angiolini , da nuovo giudice dell'edizione 2022 di X Factor (insieme a Dargen D'Amico, Fedez e Rkomi), è pronta all'inizio dei live del talent show. L'attrice ha già scelto i componenti della sua squadra, ora comincia la fase successiva. Nell'intervista a "Deejay Chiama Italia", la cantante e conduttrice tv e radio ha parlato dell'avventura che la attende e due suoi amici giudici: "Ho intenzione di difendere molto il mio progetto e di essere stufa quando la situazione non girerà. Non mi siedo con l’idea di essere buona a tutti i costi. Per ora io e gli altri giudici siamo amici, spero di restare amica loro", ha detto.

Frecciata ad Allegri?

Poi Ambra ha aggiunto: "Sono rimasta amica di Francesco, dei miei ex… Ok, non tutti tutti gli ex, quello no". Una frase che non è passata inosservata e che sui social è stata interpretata come una frecciata ad Allegri. Il web non avrebbe dubbi, anche perché con Renga la Angiolini è stata vista recentemente, a conferma dei buoni rapporti ancora vivi tra loro, a differenza di quelli invece che ha con l'allenatore della Juventus.