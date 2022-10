Chiara Nasti fa infuriare i social con un commento "classista": "Fai attenzione..."

Mentre Mattia Zaccagni fa sognare la Lazio a Bergamo con un suo gol all'Atalanta, che ha aperto il 2-0 finale per la squadra di Sarri, sua moglie Chiara Nasti infiamma i social con un commento definito "classista". Tutto nasce da un video postato dall'influencer nelle stories, in cui si vede un bambino, e dalla risposta di un utente a questo video: "Ma quel bimbo maleducato nelle storie chi è? Come può far sorridere un bimbo di sei anni che dice vaffa...?", è stato il commento che ha fatto scattare la reazione della Nasti.