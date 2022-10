È morto l'uomo più sporco del mondo: non si lavava dal 1954!

È scomparso Amou Haji, l'uomo più sporco del mondo. L’eremita iraniano è morto di vecchiaia, all’età di 94 anni, nel villaggio di Dejgah, nella provincia meridionale di Fars. L'anziano viveva in povertà in una baracca ed era completamente ricoperto di sporcizia. Rifiutava cibo, acqua e beni di prima necessità offerti dagli abitanti del suo villaggio e dai viandanti. Nel 2013 sulla sua vita è stato realizzato un breve documentario intitolato "La strana vita di Amou Haji" in cui è stato rivelato il motivo di questa scelta: le difficoltà e i problemi vissuti da ragazzo lo hanno spinto all'isolamento.