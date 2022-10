"Ambra Angiolini ancora a casa nostra, folle, è senza vergogna!"

L'ultima frecciata di Silvia Slitti

Frase che ha ovviamente scatenato lady Pazzini: "Senza parole. Era meglio, così magari non stava a casa nostra". In una successiva story l'event planner ha spiegato: "Sì, è ancora a casa nostra. Sì, è una situazione folle. Sì, è la verità. E sì non ha vergogna". Ambra Angiolini non ha mai commentato la faccenda, si è limitata a dire che i suoi avvocati stanno lavorando per lei. Nel programma tv Fuori dal coro Mario Giordano ha però mostrato il documento dello sfratto, dove “compare il nome di Massimiliano Allegri, ex fidanzato di Ambra Angiolini e intestatario del contratto di locazione scaduto il 30 giugno. Come si legge, lui non si oppone alla convalida, d’altronde da mesi lui non vive più nell’appartamento, chi sta occupando abusivamente è Ambra”.