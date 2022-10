Zaira Nara svela la sua prima volta con L-Gante: "La verità è che..."

Zaira Nara, la sorella minore di Wanda, ha parlato per la prima volta di L-Gante, nuovo amore dell'ex moglie di Mauro Icardi. "Lo conosco da tempo, l'ho incontrato a molti eventi. Mi piace veramente. Sì, la verità è che lui mi piace molto", ha detto al programma tv Intruders a proposito del rapper 22enne. Zaira ha però precisato che non serve correre troppo in certi casi: "Con Wanda parlo di tutto, fate attenzione ad usare il termine relazione perché sono tutte relazioni. Anche i rapporti di lavoro sono relazioni. Con mia sorella parlo di tutti i problemi ma non mi lascio coinvolgere".