"Snoop Dogg rolla tra 75 e 150 canne al giorno". La rivelazione shock

L'inclinazione di Snopp Dogg per la marijuana non è un mistero, nella sua Long Beach (California) dove è nato asseconda il suo vizio senza problemi perché l'uso privato della marijuana è legale, come del resto in molti altri stati degli USA. È noto anche che il rapper abbia una persona di fiducia, tale Renegade Piranha, che rolla per lui le canne. Una sorta di "rollatrice personale". La novità però riguarda il numero di canne prodotte giornalmente: Renegade Piranha ha riferito nel programma radiofonico australiano "Kyle & Jackie O Show" che per Snoop Dogg rolla tra le 75 e le 150 canne, anche se non tutte sono per lui. Complessivamente stima di aver rollato fino ad oggi oltre 450.000 canne. Quante ne fuma Snoop Dogg? Questo ancora non lo sappiamo.