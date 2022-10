A Malagò la tessera d'onore Ancri

ROMA - Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha ricevuto ieri la tessera d'onore dell'Associazione nazionale Insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per aver portato in alto i colori dell'Italia nello sport sotto la sua presidenza e aver collezionato oltre 100 medaglie ai Giochi Olimpici da presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano durante il convegno "L'architettura del cerimoniale della Repubblica - Simboli, consuetudini e regole" organizzato questa mattina presso il Salone d'Onore del Coni. "Il nostro inno è in assoluto il più cantato e il più coinvolgente per il pubblico in tutto il mondo - ha dichiarato Malagò a margine dell'evento - Se poi accanto all'inno mettiamo il simbolo dei cinque cerchi e la scritta 'Italia' allora tutto diventa più magico". "È molto importante il cerimoniale perché dà pieno significato ai valori identitari - ha aggiunto il Prefetto Lamberto Giannini, Capo della Polizia - Oggi è stato spiegato il valore del nostro inno e renderci più consapevoli quando lo sentiamo. Il messaggio è straordinario: un popolo che si unisce per cercare la libertà. E questo si lega molto allo sport, un mondo basato su educazione, cultura, correttezza e onestà".