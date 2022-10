Memo Remigi, la curiosa giustificazione dopo la palpata in diretta tv a Jessica Morlacchi: "Alla mia età..."

Memo Remigi al centro della bufera dopo aver palpeggiato il sedere di Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa, durante una puntata di Oggi è un alto giorno, il programma in onda ogni pomeriggio su Rai Uno. Per questo gesto il cantante 84enne è stato cacciato dalla trasmissione e dalla Rai, come chiarito dalla conduttrice Serena Bortone: "Remigi non è qui perché si è reso responsabile di un fatto che non può essere tollerato. Per rispetto della persona coinvolta, avevamo mantenuto il riserbo. Ma ora che l'episodio è diventato pubblico, sento di avere un dovere di sincerità con voi, di esprimere anche pubblicamente la mia solidarietà a Jessica, solidarietà mia, della direttrice, dell'azienda e il mio profondo dispiacere. Mi fermo qui, per ora".