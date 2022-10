Sposa arrestata il giorno del matrimonio: ma era un errore

Matrimonio in manette per una ragazza a Monza. La sposa, di 42 anni, è stata arrestata proprio nel momento in cui stava per pronunciare il fatidico sì, con l'accusa di spaccio. Ma si è trattato di un clamoroso errore: uno sbaglio nella trascrizione del Tribunale. Tutto è accaduto a Seveso, in provincia di Monza. La donna si stava sposando con il rito civile, ma la cerimonia è stata interrotta all'improvviso dall'arrivo dei carabinieri.