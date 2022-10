Nuovo viaggio per Wanda Nara dopo il recente rientro a Istanbul. L'ormai ex moglie e agente di Mauro Icardi, insieme ai suoi cinque figli, è volata a Londra per Halloween. Qui vive Maxi Lopez con la nuova compagna Daniela Christiansson, incinta di un bambino che nascerà nei primi mesi del 2023. Wanda e l'ex calciatore hanno ritrovato un'intesa nell'ultimo periodo e spesso si scambiano messaggi affettuosi sui social network.