Icardi e Wanda insieme, la reazione di L-Gante: "Le ho chiesto..."

ISTANBUL (Turchia) - Le foto di Wanda Nara e Mauro Icardi di nuovo insieme a Istanbul hanno fatto il giro dei social, portando in molti a certificare un riappacificamento della coppia. In realtà, il "quadretto di famiglia" si è ricomposto solamente per il compleanno della figlia più piccola della coppia, in occasione dei suoi 6 anni. Nessun colpo di scena in vista dunque, come confermato da L-Gante, nuovo partner della show girl, che ha commentato con pacatezza il gossip: "Le ho parlato e dico che va bene così, hanno fatto la cosa giusta".