Brady e Gisele Bundchen, svelate le cifre milionarie del divorzio

La storia d’amore tra Tom Brady e Gisele Bundchen è finita, come annunciato da entrambi tramite i propri profili Instagram. Il fuoriclasse dei Buccaneers e la moglie andranno dunque incontro ad un divorzio milionario. Secondo la rivista People la coppia avrebbe tre proprietà di lusso: un resort a Yellowstone, un appartamento a New York e un’altra casa in Costa Rica. A dicembre 2020 la coppia comprò una casa a Miami dal valore di 17 milioni di dollari, in una zona conosciuta come “il bunker dei multimilionari”: l’idea era di costruirci anche un nuovo terreno con altri 10 milioni, ma la decisione è stata sospesa in seguito alla rottura. Le carte del divorzio sono state depositate venerdì 28 ottobre in Florida, ma ancora non ci sarebbe un accordo pubblico su come verranno divisi i beni.