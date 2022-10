Il sole che sorride, è allarme rosso tra gli scienziati

Il Sole sorride e spaenta gli scienziati. Scatta l'allarme dopo la suggestiva immagine condivisa qualche giorno fa dalla Nasa (catturata dal 'Solar Dynamics Observatory'), in cui la stella sembra una faccia segnata da un ampio sorriso , con delle grandi macchie scure a 'disegnare' gli occhi è la bocca. Si tratta di buchi coronali , che come spiega proprio l'agenzia spaziale statunitense sul proprio profilo Twitter "sono regioni in cui il vento solare veloce sgorga nello spazio".

Le possibili conseguenze

Un fenomeno non straordinario quello dei venti solari, che generalmente non raggiungono la Terra (protetto dallo strato della magnetosfera) ma hanno una velocità superiore quando provengono dai buchi coronali invece che dallo strato superficiale del Sole, l'atmosfera, in alcune occasioni. Può accadere così che il pianeta subisca le conseguenze di un'onda fatta di radiazioni e vento solare dalla stella e che queste particelle si scontrino con l'atmosfera terrestre, dando vita a un'aurora boreale ma anche a tempeste solari. La più forte di queste tempeste è stata registrata nel 1859, quando i telegrafi europei e nordamericani subirono dei guasti e si potè ammirare l'aurora boreale in regioni in cui erano un'assoluta rarità. La paura è che un evento simile possa ripetersi oggi e causare danni come blackout e perdita dei satelliti.