Totti e il messaggio alla Fiordelisi, c'è una novità importante

Francesco Totti avrebbe categoricamente smentito quanto affermato da Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip. La modella e influencer, con un passato nella scherma, ha spifferato nel reality show di Canale 5 di aver ricevuto un messaggio su Instagram dall'ex calciatore della Roma. Diversa sarebbe la versione dei fatti fornita dal Pupone: a parlare per lui l'amico di vecchia data Alex Nuccetelli, che in questi mesi ha rilasciato diverse interviste sulla separazione da Ilary Blasi.

La risposta di Totti ad Antonella Fiordelisi "Ridicoli, a ca***ra, ti piacerebbe! Non ti ha mai ca***o Francesco, sei stata mal consigliata", ha scritto Alex Nuccetelli in una storia su Instagram taggando sia Antonella Fiordelisi sia Alfonso Signorini. Il personal trainer romano, ex marito di Antonella Mosetti, ha poi rilasciato una lunga dichiarazione al portale Biccy: “Questa Fiordelisi è una vittima della società di oggi. Lei è un po’ recidiva, io ho parlato con una persona che la conosce benissimo e mi ha detto che ha vissuto sempre di situazioni di gossip. Dispiace perché lei è una delle poche cose interessanti da vedere nella Casa e mi sembra anche intelligente. Però che sciacalli su fatti spiacevoli altrui non mi sembra una cosa carina. Così si comportano gli sciacalli e gli avvoltoi".

L'attacco ad Antonella Fiordelisi "Totti in questo momento è un elemento vulnerabile e non merita questi gossip. Lo conosco bene, da 20 anni e non mi direbbe mai bugie. Quando ho sentito Antonella al Gf Vip ho pensato che potesse essere vero quello che diceva, ma non è affatto così. Lui a me non direbbe mai bugie. Lui ieri mi ha proprio detto ‘Ale mi devi credere, io manco la conoscevo, manco sapevo della sua esistenza’. Allora mi dà fastidio vedere persone che non possono difendersi. Non lo trovo carino, educato ed elegante. Ma anche se fosse accaduto il fatto sarebbe stato poco bello. Certe volte tacere è più edificante", ha aggiunto Alex Nuccetelli.