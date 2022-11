Ignazio Moser e Cecilia si sposano! La richiesta di Belen dopo l'annuncio

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sposano! L'ex ciclista, figlio del mitico Francesco, ha chiesto ufficialmente la mano della sorella di Belen, conosciuta cinque anni fa al Grande Fratello Vip. La proposta di matrimonio è arrivata in un lussuoso hotel in Alto Adige, dove la coppia si è recata per festeggiare l'anniversario. "And she said yes. Non vedo l'ora di viverti per tutta la vita!", ha scritto Moser postando la foto dell'anello di fidanzamento. Lo stesso messaggio è apparso sulla bacheca dell'argentina. Di recente Ignazio e Cecilia hanno acquistato una casa a Milano.