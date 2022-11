Wanda Nara e il piatto più caro al mondo: quanto costa

Durante il suo breve soggiorno a Parigi Wanda Nara ha ordinato il piatto più costoso al mondo che ha poi postato su Instagram. Lontana da Mauro Icardi l'imprenditrice e influencer argentina ha gustato, in compagnia del suo migliore amico Kenny Palacios, un prelibato risotto al tartufo nero. Quest'ultimo è definito il "diamante della cucina" e può costare fino a 2mila dollori al chilo. E come si vede nell'immagine la 36enne non ha di certo badato a spese...