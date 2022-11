Chiara Ferragni lancia il suo pandoro con sorpresa: costo e dove comprarlo

Chiara Ferragni ha lanciato sul mercato il suo primo pandoro , realizzato in collaborazione con Balocco . L'imprenditrice digitale ha presentato la novità su Tik Tok, dove negli ultimi mesi è sempre più presente. In un video ha mostrato il suo nuovo prodotto, che sicuramente farà la differenza il prossimo Natale. Il packaging, come sempre, è molto curato: a impreziosire la confezione è un fiocco rosso sul quale è riportato il logo del brand, il celeberrimo occhio. All’interno della confezione è presente una bustina di zucchero a velo rosa e uno stencil che riproduce il già citato occhio . Posizionandolo sulla sommità del pandoro e facendovi cadere sopra la polverina sarà possibile disegnare il logo della Ferragni.

Il pandoro di Chiara Ferragni: quanto costa e dove comprarlo

Al momento non sono state fornite informazioni ufficiali sulla vendita del pandoro di Chiara Ferragni. Secondo alcuni commenti apparsi su Tik Tok, il dolce sarà presto in vendita presso Tigros e nei supermercati Decò. Il prezzo dovrebbe aggirarsi tra i 9 e i 10 euro. Sul sito ufficiale di Balocco è stata caricata una pagina dedicata al pandoro #PinkChristmas della moglie di Fedez. A quanto pare l'operazione commerciale ha anche una finalità benefica, dal momento che l’azienda e l’influencer – come si legge sull’etichetta – “sostengono l’Ospedale Regina Margherita di Torino, finanziando l’acquisto di un nuovo macchinario che permetterà di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing”.