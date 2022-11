Quanto costa la giacca di Wanda Nara indossata a Verissimo

Wanda Nara elegante e griffata per parlare della fine del suo matrimonio con Mauro Icardi a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, dove è stata già ospite più volte in passato, l'imprenditrice argentina si è presentata con un completo total black impreziosito da alcuni bottoni goffrati. Un outfit firmato Balmain, uno dei più noti brand francesi, simbolo di lusso e ricercatezza. Un look non proprio alla portata di tutti... Solo la giacca in velluto, che Wanda ha lasciato aperta, costa ben 1990 euro!