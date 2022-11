Alena Seredova e il futuro marito Alessandro Nasi battezzano la figlia

Alena Seredova e Alessandro Nasi hanno finalmente battezzato la figlia di due anni Vivienne Charlotte. Una cerimonia rimandata più volte a causa dell'emergenza Covid. Una cerimonia intima, con solo alcuni familiari in chiesa ad assistere alla benedizione. Sui social network non sono mancate le foto della giornata, con la nonna materna Daniela Remmert in posa con la nipotina e anche David Lee Buffon e Louis Thomas Buffon (i figli che Alena ha avuto dall'ex marito Gigi Buffon rispettivamente 14 e 12 anni fa) che si sono concessi ai flash con la sorellina.

Il matrimonio di Alena Seredova e Alessandro Nasi

Contrariamente a quanto trapelato nei mesi scorsi Alena Seredova e Alessandro Nasi hanno deciso di non festeggiare Battesimo e matrimonio insieme. La coppia convolerà infatti a nozze il prossimo anno: al momento top secret data e location. La soubrette ha però assicurato in una recente intervista rilasciata a Verissimo: “Ci vogliamo divertire, alla nostra età il matrimonio è più simbolico. Voglio fare una festa che mi rimanga nel cuore, che mi lasci bellissimi ricordi. Ci sposeremo in Italia. A me piacerebbe al sud, dove è veramente caldo. Un weekend tra amici e familiari”.