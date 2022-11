La strana sindrome di Diana Del Bufalo, che cosa è la coprolalia

Diana Del Bufalo stupisce tutti. L'attrice, seguitissima con oltre 1,7 milioni di follower, ha annunciato di avere una sindrome particolare, che l'ha spesso condizionata: la coprolalia. "E' l’impulso di dire inadeguatezze. La prima volta che mi è capitato ero nel negozio della ex di mio fratello. Una signora ha chiesto se su una collanina si poteva incidere altro, oltre ai fiori. La ex di mio fratello risponde “no, solo i fiori”. E io dico: “Marta, magari la signora ci voleva un bel fallo!”. Mi hanno spiegato che è un ramo della sindrome di Tourette, mi capita quando mi sto annoiando e sono tutti formali". Durante la pandemia, Diana Del Bufalo ha criticato i vaccini: "L’umanità non è pronta all’interscambio di opinioni. Non è come prima, quando i filosofi si mettevano intorno a un tavolo e discutevano, parlavano delle loro idee".