Uno squalo gigantesco salta su una barca! Il video fa impazzire i social: è vero o è un fake?

Brutta disavventura per un gruppo di persone sulla costa di Whitianga, in Nuova Zelanda. Lo skipper di un'imbarcazione da pesca, Ryan Churches e cinque persone che erano con lui, si sono viste salire a bordo uno squalo di 330 libbre. L'animale era stato impigliato da un amo da pesca e si è schiantato sulla piccola nave. I passeggeri sono stati protetti solo dal parabrezza. Churches ha dichiarato che un episodio simile gli era già capitato nei mesi scorsi. "Eravamo fuori a pescare con cinque clienti. Lo squalo mako ha abboccato. E' successo tutto all'improvviso e abbiamo avuto una paura pazzesca". La scena è durata circa due minuti. "Se n'è andato sano e salvo. Non potevamo fare molto, perchè era completamente fuori di testa. Abbiamo abbassato un po' l'ancora perché sembrava tenerla in posizione. Fortunatamente è scivolato verso l'acqua ed è andato via. Cosa ho pensato mentre si divincolava? Che ca**o faccio se arriva da noi? Fortunatamente è andato tutto bene". Ma sui social la veridicità della notizia è stata messa in discussione. Secondo molti utenti si tratterebbe infatti di una fake news.