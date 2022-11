Vasco show a Roma, fan impazziti! Poi scherza con i giornalisti VIDEO

Vasco show a Roma. Non è una novità. Come sempre, quando il rocker di Zocca sbarca nella Capitale è una gran festa. L'occasione delle "vacanze romane" del Blasco è l'anteprima del film evento Vasco Live - Roma Circo Massimo, che sarà poi in 300 sale il 14, 15 e 16 novembre. Il film girato dal regista Pepsy Romanoff documenta i due concerti al Circo Massimo dell'11 e 12 giugno 2022. Sempre con il sorriso stampato sulle labbra ha illuminato il Cinema Moderno a Piazza della Repubblica con la sua solità coinvolgente energia. Dopo aver firmato autografi e scattato selfie con i fan in delirio per lui, ha scherzato con i giornalisti: “Che ci fate qui? Via via”, ha detto. Poi però si è fermato a parlare: “Trovo giusto festeggiare, siamo usciti da due anni terribili, dobbiamo ricominciare a vivere. L'anno scorso di questi tempi ancora non sapevamo niente di quello che sarebbe stato, dei grandi eventi live. Volevo fare una battuta: vado al massimo, vado al Circo Massimo”.